Sei alla ricerca di un nuovo smartphone? Il Web offre molte alternative per effettuare acquisti usufruendo di particolari sconti e promozioni. Uno dei motivi per i quali sempre più utenti preferiscono acquistare Online anziché presso i negozi fisici, senza poi considerare la comodità nel non dover fare la fila e ricevere il prodotto direttamente a casa nel giro di pochi giorni.

eBay è uno degli e-commerce più popolari ed affidabili di sempre, un luogo virtuale in cui è possibile concludere molti affari. Spesso e volentieri, la piattaforma offre la possibilità di usufruire di buoni sconto che riducono ulteriormente il prezzo di vendita di un articolo. Così facendo, eBay offre delle buone opportunità di risparmio.

In questo articolo, dunque, vorremmo segnalarvi un’iniziativa che vi offre la possibilità di ottenere uno sconto del 5% su una serie di prodotti selezionati, per uno sconto massimo di 100 euro. Questo sconto può essere ottenuto applicando il codice che troverete più in basso, che potrà essere riscattato ed utilizzato fino le ore 23.59 del prossimo 26 luglio.

eBay, buono sconto del 5% su smartphone ed altri articoli

Prima di procedere, chiariamo le condizioni per l’utilizzo del codice sconto. Anzitutto, questo può essere riscattato una sola volta per ogni utente e non può essere utilizzato in combinazione con altri buoni sconto. Inoltre, il codice sconto può essere applicato solo su una serie di articoli selezionati e se si effettua il pagamento con PayPal o con Carta di credito o debito.

Il codice sconto è PITSMART10. Per utilizzarlo, occorre aggiungere al proprio carrello uno o più prodotti idonei e, prima di effettuare il pagamento, inserire il codice nel campo dedicato. Tra i prodotti in offerta citiamo iPhone 11, HUAWEI P30 Lite, Xiaomi Redmi Note 9S, iPhone SE (2020), SAMSUNG Galaxy A51, HONOR 9X Lite, Motorola Moto G8 Plus e tanti altri.

La lista dei prodotti in offerta è davvero molto ricca, e questa include numerosi smartphone di fascia alta – e non – che potranno così essere acquistati ad un prezzo ribassato. A questo link, la pagina con tutti i prodotti compatibili con l’offerta.