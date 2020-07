Netflix è ad oggi la miglior piattaforma streaming che offre film e serie tv in lingua originale e sottotitolati. Essa venne fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto del 1997 a Scotts Valley, in California. Nel 2013, Netflix ampliò la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online fino a diventare ciò che è oggi: un super colosso. Tra le serie televisive più interessanti troviamo After Life, Peaky Blinders e Sex Education.

Nonostante il lungo periodo di quarantena che ha messo in ginocchio il mondo e le riprese cinematografiche, qualcosa inizia a bollire in pentola. Vediamo chi tra le serie è già pronta a tornare e chi invece non ha ancora ricominciato le riprese.

After Life, Peaky Blinders e Sex Education: cosa dobbiamo sapere sul loro ritorno

Peaky Blinders e la sua sesta stagione si sono già rimboccate le maniche. Difatti, secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, il cast e tutta l’equipe sembra essere tornata a lavoro. La produzione continua ovviamente a rispettare tutte le norme di sicurezza per garantire la saluti di ognuno. Le nuove puntate potrebbero arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo anno, ma resta ancora tutto da vedere.

Per quanto riguarda After Life, la sua seconda stagione è sbarcata sulla piattaforma durante il lockdown riscuotendo un forte successo. Dopo un periodo di incertezze, la serie tv tornerà con una terza stagione.

Anche Sex Education ha comunicato la volontà di tornare con una terza parte, ma purtroppo l’arrivo del Covid-19 ha ritardato le riprese. Pertanto resta ancora difficile dedurre se questa avrà modo di farci qualche sorpresa durante l’anno.