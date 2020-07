L’utilità di WhatsApp è indiscutibile, anche se qualcuno avrebbe deciso di andare via ultimamente. Purtroppo, nonostante i tanti aggiornamenti carichi di novità e le tante migliorie apportate negli ultimi anni, l’applicazione è sempre incline ad ospitare le solite peripezie. È da chiarire che non è colpa di WhatsApp se alcuni utenti decidono di utilizzare la piattaforma in modo improprio.

Le truffe e i tanti inganni sono purtroppo all’ordine del giorno, e diversi utenti, soprattutto quelli più ingenui, non riescono a farvi fronte. Tutti coloro che si approcciano per la prima volta all’applicazione, finiscono per farsi beccare dall’inganno, il quale spesso porta via anche dei soldi. Le catene di Sant’Antonio girano molto velocemente, riuscendo a promuovere i contenuti di questo genere in pochissime ore. Tante segnalazioni sono arrivate nelle ultime ore, ma le statistiche riuscirebbero a far capire meglio qual è la situazione.

WhatsApp, tanti utenti hanno deciso di scappare via per non tornare mai più a far parte dell’app

La forte presenza di persone che continuano a far girare truffe ed inganni all’interno della chat, ha portato molti utenti a scappare via da WhatsApp. Molti sono infatti coloro che sono scappati via, anche se comunque l’app colorata di verde resta sempre la più utilizzata al mondo.

Nonostante le cose cambino molto velocemente, qualcuno ha deciso di non fare più ritorno e di trovare il posto perfetto presso un’app concorrente. Stiamo parlando di Telegram, applicazione davvero perfetta per utilizzare la messaggistica. Qualcuno parla di funzioni superiori e di una sicurezza molto più spiccata, ma questo lo sapremo solo in seguito.