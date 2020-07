Fortunatamente (in parte) è ormai risaputo che nel web, come per via telefonica, è facile trovarsi davanti a molteplici truffe. Tra queste, le più frequenti avvengono tramite chiamata e sono seguite da falsi call center. Essi agiscono attraverso dei programmi di composizione automatica per chiamare numeri di telefono già esistenti dei vari operatori telefonici. Scopriamo insieme quali sono le tecniche utilizzate e i numeri da evitare.

Di certo i truffatori non agiscono in tal modo senza un reale motivo. Essi hanno come scopo il solito furto dei dati personali degli utenti (come IBAN del conto bancario o il Codice di migrazione delle bollette del telefono) in modo tale da svuotare loro il conto o accedere agli account online ai quali è stato concesso l’accesso alle proprie info.

In che modo la vittima cede alla “tentazione”? Questa essendo presa dal panico, nel momento in cui il ladro le dichiara dei problemi di varia natura, cede i propri dati personali al truffatore, in cerca di aiuto.

Truffe Call Center: quali sono i numeri più pericolosi?

I numeri da cui sfuggire hanno una speciale composizione: sono costituiti dalla radice 088 dopo il prefisso 02, oppure contengono +375, +371, +381, +255.

Gli altri numeri sono:

+375 602605281;

+371 27913091;

+371 78565072;

+563 22553736;

+370 52529259;

+255 901130460;

+44 1681048170;

+44 1624989922;

+44 1573651110;

+44 1693862695;

+44 1613541750;

+44 2080894439;

+44 1618377665;

+44 20 3695 3097;

+44 20 3519 9767;

+39 02 692927527;

+39 02 22198700;

+39 02 80887028;

+39 02 80887589;

+39 0280886927;

+39 02 37923277;

+39 02 87367342;

+39 02 91976494;

+39 02 897330620;

+39 02 91976494;

+ 39 02 99252107;

+ 39 02 91974749;

+ 39 02 23153000;

+39 02 83623510;

+39 02 86891603;

+39 02 86891655;

+39 02 86891675;

+39 02 86891676;

+39 02 86891693;

+39 02 86891698;

+ 39 02 37921537;

+ 39 02 89731810;

+39 011 0897562;

+39 011 9966443;

+39 03 11100190.

Per evitare di rimanere incastrati in queste truffe è indispensabile bloccare fin da subito le chiamate e gli SMS da parte di numeri come quelli sopra indicati. Vi basterà scaricare un’applicazione speciale sul proprio smartphone. Una delle migliori è, senza pensarci due volte, TrueCaller, ma gli Store dei nostri dispositivi offrono molte altre soluzioni.