I gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre continuano a ricevere lamentele da parte dei loro clienti a causa di numerosi e continui disservizi telefonici. Purtroppo questi disservizi hanno colpito i clienti soprattutto durante il lockdown perché in tantissimi hanno utilizzato maggiormente il proprio dispositivo e altri hanno svolto il loro lavoro da casa utilizzando la propria connessione Internet.

La maggior parte delle segnalazioni inviate hanno evidenziato problemi con la connessione di rete di casa, segnale, difficoltà nell’effettuare/ricevere chiamate e difficoltà nel navigare in Internet con la propria connessione dati. Purtroppo hanno riscontrato tali problemi perché l’afflusso degli utenti è stato maggiore e continuo, e le varie aziende telefoniche hanno avuto difficoltà nel gestire il tutto perché non si sono mai trovati in una situazione del genere. Per fortuna c’è un modo efficace, gratuito e semplice per scoprire eventuali problemi.

Tim, Vodafone e Wind Tre in down: ecco come scoprire i disservizi telefonici

Downdetector è un sito web completamente gratuito ideato appositamente per rilevare e segnalare i disservizi creati dalle varie piattaforme e aziende. Parlando delle varie aziende telefoniche, indica in tempo reale quando Tim, Vodafone e Wind Tre sono in down e quali sono le zone colpite.

Inoltre, gli utenti che effettuano una registrazione per creare un account possono descrivere il proprio problema tramite i commenti a disposizione e confrontarsi con gli altri utenti. Insomma, un ottimo modo per scoprire se si tratta realmente di un disservizio creato dal proprio gestore telefonico o se si tratta di un altro problema.