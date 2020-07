Nonostante i numeri dell’emergenza Covid siano sotto controllo nel corso di queste settimane estive, in Italia proseguono per molti cittadini le attività in smart working e per molti studenti le attività con didattica online. Anche estate, quindi, TIM così come gli altri operatori cercano di favorire gli utenti che devono svolgere il proprio lavoro da casa.

TIM per la didattica online: Giga gratis ed illimitati per le app di eLearning

Un particolare sostegno TIM lo sta garantendo a tutti gli studenti. Per gli abbonati impegnati da casa con la didattica online sono ora previsti Giga internet illimitati e gratuiti da utilizzare sulle app più importanti per’eLearning.

In particolar modo, gli utenti potranno navigare senza preoccupazioni su app come Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams. Insieme a queste app, tante altre sono incluse nell’offerta. Ovviamente la promozione di TIM è completamente a costo zero e non sono previste spese di attivazione.

Per attivare l’offerta sarà necessario seguire una procedura molto semplice. Tutti gli interessati dovranno andare sul sito TIMparty ed accedere nella propria area personale. A questo punto, nella sezione dedicata alle offerte esclusive si dovrà selezionare l’iniziativa eLearning Card.

L’offerta di TIM nasce in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, con i principali atenei nazionali. In base alle attuali disposizione, la promozione sarà disponibile per tutto luglio con particolare interesse per gli studenti che dovranno affrontare da qui alla fine del mese gli esami universitari. In base alle direttive nazionali su scuola ed università, la promozione potrebbe essere prorogata nelle successive settimane.