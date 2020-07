Nonostante la pandemia abbia costretto milioni di persone in tutto il mondo a sospendere temporaneamente l’operato di aziende ed attività commerciali, colossi del web come Netflix non hanno mai smesso di lavorare. Negli ultimi 3 mesi, infatti, il leader delle streaming online ha attraversato una repentina crescita, dovuta principalmente al periodo di lockdown imposto in decine e decine di paesi. Ciò, quindi, ha permesso a Netflix di rivalutare alcuni dei suoi titoli originali, come ad esempio Dark, The Order, Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo dunque le ultime novità a riguardo.

Dark, The Order, Stranger Things, Tredici e You: ecco tutte le ultime novità a riguardo

Iniziamo con The Order. La serie televisiva horror-soprannaturale è da poco arrivata alla sua seconda stagione. Nonostante non ci siano notizie esaustive in merito ad una terza season, alcuni rumors sembrerebbero affermare che quest’ultima si farà.

Proseguiamo con Dark. La terza stagione della serie TV, come ben sappiamo, è da poco arrivata sul piccolo schermo. Sfortunatamente, però, quest’ultima chiude definitivamente una delle trilogie maggiormente apprezzate dagli utenti del colosso Americano.

Per quanto riguarda Tredici, invece, anche in questo caso la quarta stagione pubblicata di recente, ha definitivamente messo un punto al ciclo narrativo. La serie, che come ben sappiamo tratta argomenti adolescenziali, è stata fortemente apprezzata dagli utenti più giovani di Netflix.

Continuiamo ora con You. La serie thriller, tratta dall’omonimo libro, narra le vicende di un ragazzo che, di fatto, fatica a rendersi conto di essere uno stalker e, successivamente, un assassino. Come ben sappiamo, ad oggi sono disponibili solamente le prime due Stagioni ma, ben presto, arriverà anche una terza Season, in ritardo a causa dell’emergenza sanitaria.

Terminiamo infine con Strangers Things. Nonostante tempo fa Netflix pubblicò un teaser della quarta stagione, purtroppo ad oggi la produzione di trova in una fase di stallo a causa del Lockdown imposto dall’emergenza Covid-19. Non è chiaro, quindi, quando le riprese torneranno ad essere operative, pertanto l’uscita della nuova season è rinviata a data da destinarsi.