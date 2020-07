La 34^ giornata del campionato di calcio di serie A prosegue oggi, 19 luglio, in esclusiva come sempre sulle piattaforme Sky e DAZN. Gli anticipi di ieri, 18 luglio, hanno visto il pareggio tra Verona e Atalanta 1-1, il pareggio tra Cagliari e Sassuolo 1-1 e la netta vittoria del Milan sul Bologna per 5-1. Dopo gli anticipi appena citati Sky e DAZN trasmetteranno oggi, domenica 19 luglio, altre 6 partite della 34^ giornata che terminerà, lunedi 20 luglio, con l’interessante incontro tra Juventus e Lazio.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le partite di oggi, domenica 19 luglio. Alle 17.15 scenderanno in campo Parma e Sampdoria, alle 19.30 si sfideranno Brescia-Spal, Fiorentina-Torino, Genoa-Lecce e Napoli Udinese. Concluderanno la giornata Roma-Inter in una sfida che si preannuncia molto attesa, con i giallorossi che dovranno difendere il quinto posto dall’assalto del Milan e del Napoli. Partita altrettanto importante per i nerazzurri, al disperato inseguimento della Juve, per un sogno scudetto difficile ma non del tutto impossibile.

Ecco dove vedere le sei partite di oggi 19 luglio

Parma-Sampdoria inizio ore 17:15 in diretta su DAZN

Brescia-Spal inizio ore 19:30 in diretta su Sky Sport 254

Fiorentina-Torino inizio ore 19:30 in diretta su DAZN

Genoa-Lecce inizio ore 19:30 in diretta su Sky Sport Serie A

Napoli-Udinese inizio ore 19:30 in diretta su Sky Sport 253

Roma-Inter inizio ore 21:45 in diretta su Sky Sport Uno

