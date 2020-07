Un argomento molto discusso in rete riguarda le radiazioni che il corpo umano assorbe automaticamente quando è esposto ad un campo elettromagnetico che me lo smartphone. Le discussioni a riguardo sono sempre più accentuate soprattutto perché l’utilizzo di questi dispositivi è aumentato notevolmente negli ultimi anni e i vari studi scientifici condotti per scoprire la reale nocività non rivelano alcun tipo di risultato concreto.

Proprio per questo motivo un gruppo di ricercatori consiglia ai consumatori preoccupati di questo fattore di prendere in considerazione il valore SAR del proprio smartphone perché è possibile capire se il proprio dispositivo compare nella lista degli smartphone potenzialmente pericolosi. Esiste una lista ufficiale che viene aggiornata periodicamente ogni volta che un nuovo smartphone arrivo in commercio è da questa lista è possibile scoprire il valore SAR del proprio modello perché statista, una nota testata giornalistica tedesca, è riuscita ad impossessarsi di questi dati rendendoli pubblichi.

Radiazioni pericolose: sono questi i modelli di smartphone definiti potenzialmente pericolosi per il corpo umano

Nella lista degli smartphone potenzialmente pericolosi compaiono numerosi modelli targati Apple e Xiaomi, ma eccovi svelati i nomi qui di seguito: