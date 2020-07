Una delle migliori prepagate in assoluto è senso umbra di dubbio la Postepay, soluzione davvero interessante e soprattutto molto versatile. Spesso però gli utenti riferiscono di alcune truffe, le quali, è da precisare, non vanno a sfruttare problematiche della carta in sé ma solamente il suo nome.

La Postepay viene utilizzata spesso come diversivo, visto che nei messaggi viene detto agli utenti che i propri dati sono andati persi. In questo caso, soprattutto i più ingenui finiscono per reinserirli concedendoli ai malfattori, i quali possono dunque sfruttare il conto.

Postepay, ecco come evitare tutti i tipi di truffe