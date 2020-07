La piattaforma digitale Netflix sa come prendere per la gola i suoi abbonati ed ha indetto un maxi concorso per vincere una abbonamento “infinito”. Si tratta di un super premio che accompagna il debutto del film The Old Guard, una pellicola su cui Netflix ha davvero puntato molto visti i costi per realizzarlo. Peraltro il film vanta di un cast eccezionale con Charlize Theron come protagonista e la partecipazione dell’italiano Luca Marinelli, coinvolti in una storia fantascientifica.

La Theron interpreta una donna guerriera Andromache of Scythia che guida un gruppo di mercenari immortali con lo scopo di proteggere l’umanità. La trama si ispira al fumetto di Greg Rucka il quale si è occupato proprio del soggetto del film. Netflix ha tutto l’interesse affinché il film abbia più visualizzazioni possibili dal momento che la spesa per realizzarlo si aggira intorno ai 70 milioni di dollari. Non è un caso dunque che sponsorizzi un concorso che è strettamente ispirato e collegato al film.

In cosa consiste il super concorso di Netflix?

Il concorso di cui parliamo prevede la partecipazione ad un videogioco al quale iscriversi già a partire dal 17 luglio e precisamente dalle 17.00 ora italiana. Basta accedere dal browser e partecipare al torneo proposto che non a caso si ispira proprio al film The Old Guard. La competizione è interamente basata sulla pellicola, pertanto è necessario vedere il film per poter combattere al meglio il torneo. Il vincitore, che sarà proclamato il 19 luglio, conseguirà il fantastico premio di un abbonamento alla piattaforma di ben 83 anni.

Quindi un regalo infinito che consentirà a chi lo ottiene di godere della piattaforma vita natural durante. Un premio che alletta chi partecipa al concorso e che fa crescere le visualizzazioni del film su cui Netflix ha investito milioni di euro. Una strategia che consentirà alla piattaforma di quadruplicare gli introiti di un progetto in cui crede fortemente.