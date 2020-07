Il catalogo di Netflix è sempre oggetto di aggiornamenti: non è un mistero che il colosso dello streaming sappia intrattenere tutti i suoi abbonati costantemente, andando a rendere pubblici contenuti innovativi e alle volte attesi nel corso dei mesi. Proprio in merito ai futuri aggiornamenti, finalmente notizie positive sono giunte anche per i fan amanti di due show in particolare: Lucifer e Vis a Vis.

Nonostante tale notizia abbiamo già fatto giro del mondo ripetute volte, a chi non avesse avuto ancora la gioia di conoscerla possiamo riferire che i due titoli appena citati torneranno presto online con nuovissimi episodi; in tal senso, dunque, l’estate non potrà che diventare ancora più calorosa con colpi di scena inaspettati e tutti da scoprire.

Netflix si prepara al botto: prima Vis a Vis e poi Lucifer

Procedendo in ordine cronologico, il primo show a comparire nuovamente sui cataloghi Netflix sarà Via a Vis con il suo omonimo spin off, Vis a Vis El Oasis. In arrivo il 31 luglio, tale titolo porterà alla luce 8 nuovi episodi con Zulema e Macarena protagoniste esclusive.

Con l’arrivo di agosto, in particolar modo con il giorno 21, giungerà poi on-line la quinta stagione di Lucifer. Suddivisa in due parti, i primi 8 episodi diventeranno disponibili immediatamente mentre per gustarsi la seconda parte sarà necessario attendere ancora qualche mese. Il diavolo più caliente degli Stati Uniti tornerà in tutto il suo splendore lasciando i suoi spettatori a bocca aperta con risvolti inaspettati e colpi di scena riguardanti la sua relazione con la detective Chloe.