Iliad è una certezza nel panorama della telefonia mobile nel nostro paese. Il provider ha acquistato sempre più popolarità nel corso di questi mesi, grazie ad una politica commerciale molto aggressiva sul mercato e grazie alle sue rinominate offerte low cost. Il marchio di fabbrica di Iliad è riconosciuto sia dagli utenti che dagli addetti ai lavori. Ancora oggi, infatti, la promozione Giga 50 continua ad essere la ricaricabile migliore del panorama nazionale.

Iliad e la telefonia fissa: porte aperte alle prime linee per la Fibra Ottica

Al netto dei traguardi già raggiunti, però, il futuro di Iliad è tutto da scrivere. Il gestore è arrivato nel nostro paese per restarci e per produrre sempre più investimenti.

La sorpresa delle ultime ore conferma questa tendenza. Dopo le indiscrezioni ed i rumors, è finalmente arrivata l’ufficialità: Iliad entrerà a breve nel mondo della telefonia fissa anche in Italia con offerte per le reti in Fibra Ottica.

In queste settimane si è verificata una grande accelerazione per le operazioni. In prima battuta, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il suo consenso ad un ingresso del provider nel settore delle reti domestiche. In secondo luogo, le ultime notizie parlano di un accordo raggiunto tra Iliad ed Open Fiber per una futura disponibilità di linee per la Fibra Ottica.

A questo punto il fattore da chiarire resta quello delle tempistiche. Inizialmente si parlava di un lancio per la Fibra Ottica di Iliad entro il 2024. Tuttavia, gli scenari recenti possono portare anche ad una riduzione dei tempi d’attesa.