Nelle scorse settimane Epic Games Store ha deciso di regalare ai suoi utenti una copia digitale di GTA V. Nonostante sia un gioco relativamente vecchio si è registrato un tasso di adesione pazzesco per un +245% di nuovi giocatori pronti a tutto per vincere ogni missione sulle strade di Los Santos. E quale migliore occasione per gli utenti PC e PlayStation di utilizzare i trucchi inediti che molti non conoscevano. Ecco quali sono i codici segreti che puoi usare per migliorare dotazioni e capacità di gioco.

Trucchi GTA V per PC

Puoi diventare invincibile oppure realizzare salti da fermo di diverse decine di metri. Scegli tu. Puoi addirittura decidere le condizioni atmosferiche e molto altro con questi tricks.

Effetto Codice Invincibilità (5 minuti) PAINKILLER Salute e armatura TURTLE Ricarica abilità speciale POWERUP Ricevi armi TOOLUP Proiettili incendiari INCENDIARY Proiettili esplosivi HIGHEX Attacchi corpo a corpo esplosivi HOTHANDS Aumenta livello ricercato FUGITIVE Abbassa livello ricercato LAWYERUP Slow motion (3 livelli) SLOWMO Mira rallentata (3 livelli) DEADEYE Modalità ubriaco LIQUOR Ottieni un paracadute SKYDIVE Caduta dal cielo SKYFALL Super-salto HOPTOIT Corsa veloce CATCHME Nuotata veloce GOTGILLS Auto senza tenuta SNOWDAY Gravità lunare (su veicoli) FLOATER Cambia tempo atmosferico MAKEITRAIN

Qui, invece, qualche nuovo veicolo nascosto che piove direttamente giù dal cielo.

Fai apparire un Trashmaster TRASHED Fai apparire una Stretch VINEWOOD Fai apparire uno Stuntplane BARNSTORM Fai apparire una Sanchez OFFROAD Fai apparire una Comet COMET Fai apparire un Buzzard BUZZOFF Fai apparire una Rapid GT RAPIDGT Fai apparire una PCJ 600 ROCKET Fai apparire una BMX BANDIT Fai apparire un Caddy HOLEIN1 Fai apparire un Dodo EXTINCT Fai apparire un Duster FLYSPRAY Fai apparire una Duke O’Death DEATHCAR Fai apparire un Kraken BUBBLES

Trucchi per Play Station 3 e PS4

Il risultato è lo stesso ma stavolta, ovviamente, dovremo servirci delle frecce direzionali e dei classici pulsanti geometrici.