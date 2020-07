Expert: prezzi al minimo storico, smartphone regalati e Unieuro battuto

L’estate porta agli utenti il periodo dei saldi, i quali però non riguardano solo il mondo dell’abbigliamento. In questo caso infatti anche Expert ha deciso di lanciare prezzi incredibili, i quali possono essere visionati direttamente sul nuovo volantino. Qui un ampio spazio è dedicato al mondo della tecnologia ed in particolare a quello dell’elettronica come nel caso di smartphone, TV, computer e quant’altro.

L’azienda ha voglia di riportare negli Store tutti gli utenti, proprio per contrastare il recente periodo di emergenza e di quarantena. Gli sconti, lanciati all’interno del nuovo volantino a partire dallo scorso 13 luglio, avranno validità fino al 23 luglio, con diverse agevolazioni dedicate anche a chi vuole acquistare a rate.

Expert lancia i suoi saldi con il nuovo volantino fino al prossimo 23 luglio

I migliori prezzi in circolazione possono essere trovati sul volantino di casa Expert, che mette disposizione tantissimi dispositivi soprattutto in merito al mondo degli smartphone.

Coloro che poi non hanno voglia di pagare quanto acquistato in un’unica soluzione alla cassa, possono scegliere anche di rateizzare il tutto. Sarà disponibile, secondo le regole predisposte dal volantino stesso, un finanziamento con TAN e TAEG allo 0%.

Potete trovare ad esempio i vari dispositivi mobili migliori, come Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Galaxy Note 10 Lite a 449 euro e Galaxy A51 a 299 euro. Ovviamente non mancano elettrodomestici e quant’altro, ma bisogna ricordare che con tutto quello che acquistate, secondo il regolamento, potete ricevere il regalo uno SmartBox.