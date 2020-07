Euronics: fa a pezzi Expert con il nuovo volantino Black Friday

L’acquisto nel negozio fisico è ritornato di moda dopo il periodo di emergenza, e a farla da padroni sono ovviamente i colossi presenti in Italia. Tra questi Euronics sta dimostrando di avere le migliori offerte, le quali spaziano tra vari tipi di articoli sia sullo Store che online. In questo momento però la promozione dedicata al nuovo volantino è disponibile solo per coloro che si recheranno all’interno dei negozi fisici.

Potete ritrovarvi ad acquistare tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia ed in particolare dell’elettronica a prezzi mai visti prima. Questi saranno leggermente più bassi del normale, in alcuni casi nettamente migliori di quanto potete trovare online su siti concorrenti.

Euronics, attualmente il volantino migliore è quello dell’azienda con tutti i dispositivi top

In questo momento potete trovare direttamente in casa Euronics il volantino cosiddetto Black Friday. Questo include al suo interno prodotti di primo livello, con ampia scelta in tutti gli ambiti. Potrete inoltre effettuare un finanziamento contando su tassi di interesse allo 0% e inoltre con la prima rata da pagare da gennaio 2021.

La condizione per la quale tutto ciò potrà essere disponibile e che scegliate un metodo di pagamento in 20 mesi. In questo momento i dispositivi più interessanti si ritrovano all’interno dell’ambito smartphone, dove le varie case produttrici mettono in mostra i loro dispositivi migliori. Samsung ad esempio mostra il suo Galaxy S10 Lite a soli 449 euro.