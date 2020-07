Esselunga: arrivano le offerte in supersconto di metà luglio

Il periodo di emergenza aveva totalmente disabituato gli utenti a recarsi negli Store per acquistare un qualsiasi tipo di prodotto. Le grandi catene presenti in Italia come Esselunga però stanno cercando di ovviare a questa disabitudine. Infatti tutti hanno lanciato i loro nuovi prezzi all’interno dei volantini per riportare le persone a spendere nei negozi fisici.

Esselunga in questo caso ha deciso di lanciare delle offerte sul proprio volantino fino al prossimo 22 luglio 2020. Questi vanno ad incidere in tutti gli ambiti, ma anche in quello tecnologico. È dunque possibile trovare smartphone e oggetti riconducibili al mondo dell’elettronica ai prezzi più bassi presenti sul mercato. La campagna promozionale ha l’obiettivo di battere la concorrenza, ma soprattutto di dimostrare che i prezzi più bassi non sono online. In questo caso le promozioni sono disponibili solo per coloro che scelgono gli Store fisici.

Volantino Esselunga: i prezzi più bassi del mese arrivano fino al prossimo 22 luglio

Se stavate aspettando il momento dei soldi, questi sono già arrivati in casa Esselunga. Ci sono tanti prezzi da prendere al volo fino al prossimo 22 luglio, soprattutto per quanto riguarda la categoria dell’elettronica. In particolar modo potrete gettarvi a capofitto sugli smartphone, i quali sono disponibili a prezzi veramente competitivi.

Basti pensare che il Samsung Galaxy A30s è in offerta a soli 179 euro. Tutti i dispositivi sono venduti fino ad esaurimento scorte e soprattutto inversione no brand.