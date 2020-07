Qualche tempo fa provammo ASUS Zenbook Duo, ma oggi ecco il fratello maggiore ASUS Zenbook Pro Duo, laptop che ha stupito per tutte le sue caratteristiche. Non manca nulla al suo interno e c’è perfino una scheda video dedicata che permette un editing di altissimo livello. Si tratta di una macchina perfetta per tutti i content creato che hanno bisogno di un apparato potente in mobilità.

ASUS Zenbook Pro Duo: design

L’unico difetto sembra essere il peso unitamente alle dimensioni. Rispetto al modello precedente è più spesso e il suo utilizzo in mobilità è molto più difficile. Le finiture sono praticamente identiche a quelle del fratello minore. Le misure ufficiali parlano chiaro: lunghezza: 35,9cm, profondità: 24.6cm, spessore 2.4cm e peso 2.5kg.

Nella parte superiore ecco la scritta ASUS inserita nei cerchi concentrici creati dagli effetti di luce, mentre sul lato destro ecco la USB, la griglia per la dissipazione del calore, una USB Type-C e un jack da 3.5mm per le cuffie. Sul lato sinistro ecco un’altra USB e un HDMI, oltre all’ingresso per l’alimentatore. Un’altra differenza rispetto al Duo è nell’apertura, visto che è possibile aprirlo con una mano visto il peso bilanciato tra le due parti del laptop. Il display, più grande, così come quello secondario in alto alla tastiera, rendono il tutto davvero magico e funzionale.

ASUS Zenook Pro Duo: tastiera, trackpad e due display

Nessun problema in fase di digitazione, corsa corta e un feedback davvero interessante. Risulta peraltro distribuita meglio rispetto al modello precedente, anche se il posizionamento in basso non è molto comodo.

Il trackpad risulta molto scomodo per coloro che sono abituati a fare editing con trackpad molto più ampi. Si consiglia pertanto un trackpad esterno o magari un mouse.

Sul display secondario ecco la possibilità di trovare varie scorciatoie e comandi per la produttività.

ASUS Zenbook Pro Duo: caratteristiche tecniche

Sotto il cofano del nuovo ASUS Zenbook PRO Duo ecco la configurazione con un processore Intel i7 i9-9750H, scheda video RTX 2060 da 6GB GDDR6 VRAM e 1TB di memoria SSD e 32GB di memoria RAM 2666MHz DDR4. Seguono un display 15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9 touchscreen e l’audio Harman/Kardon.

Il secondo display, quello in prossimità della tastiera, è un’unità da 14” 4K (3840 x 1100) touch display di tipo IPS-level wide-view technology. Connettività ai massimi livelli con la scheda wireless Intel Wi-Fi 6 with Gig+ performance (802.11ax) e con il bluetooth 5.0.

La batteria, un’unità da 71Wh 8-cell ricaricabile Li-Polymer, permette un’autonomia di oltre 7 ore e 30.

Conclusioni

Abbiamo editato file di enormi dimensioni e non abbiamo trovato nessun tipo di problema. In queso caso risulta una delle soluzioni migliori che abbiamo avuto in prova. Il tutto senza alcun surriscaldamento e senza impuntamenti vari.

ASUS Zenbook Pro Duo è dunque un prodotto di fascia altissima che consigliamo a tutti coloro che non vogliono problemi e che cercano massime prestazioni. Il prezzo è alto: 2.999 euro, ma dopo pochi giorni di utilizzo di certo li benedirete.