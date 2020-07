Sottovalutare Android è stato un grave errore da parte della concorrenza ma anche di alcuni utenti che sono rimasti incastrati in piattaforme che hanno poi fallito miseramente. Un esempio può essere quello di Windows Phone, soluzione che inizialmente sembrava adatta a tanti clienti ma che in seguito non è riuscita a stare al passo con i tempi.

Il robottino verde invece si è adattato a tutte le esigenze che il pubblico ha dimostrato di avere pian piano, apportando cambiamenti sempre più frequenti e significativi. Se inizialmente qualcuno aveva dubbi in merito alla stabilità del sistema operativo mobile di casa Google, ora non c’è nulla da fare: ci ritroviamo di fronte alla piattaforma più utilizzata al mondo.

Con oltre 2 miliardi di utenti in giro per le varie nazioni del pianeta, Android risulta il sistema operativo con cui il pubblico ha più confidenza. Il Play Store poi riesce ad essere un’arma in più, dal momento che al suo interno è possibile trovare di tutto sia gratis che a pagamento.

Android regala tutti questi titoli a pagamento totalmente gratis ma solo per oggi

All’interno del Play Store solo per questa giornata Android ha deciso di annullare i prezzi di diverse app e giochi. I titoli in questione saranno dunque offerti in via del tutto straordinaria gratuitamente, ma vi conviene fare presto per non restare a mani vuote.