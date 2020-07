La nuova connessione di quinta generazione sta completando il suo arrivo in modo definitivo oramai portando innumerevoli cambiamenti, anche se questo arrivo potrebbe eliminare in modo definitivo un altro tipo di connessione: il 3G. In tantissimi preferiscono utilizzare la connessione mobile di terza generazione non solo per un fattore economico, ma proprio perché si trovano bene a navigare in Internet e purtroppo questa connessione potrebbe dire addio ai suoi utenti una volta per tutte.

Si tratta sempre di notizie che circolano in rete perché i vari gestori telefonici non hanno ancora comunicato nulla in merito, ma gli utenti dopo le varie notizie in rete a riguardo sono ormai perplessi e sempre più contrari con l’arrivo di questa nuova tecnologia.

Connessione 3G addio per sempre? Ecco cosa dicono le notizie in rete

Potrebbe davvero abbandonare i suoi utenti la connessione di terza generazione? Quelle che circolano in rete sono notizie veritiere? Difficile a dirsi, ma è pur vero che sul web circolano anche tantissime bufale e fake news scritte e divulgate soltanto per alimentare perplessità e timori.

Questa della rete mobile 3G potrebbe essere anche una fake news al momento visto che i gestori telefonici non si sono ancora espressi in merito. Secondo le varie notizie, le principali aziende telefoniche avrebbero deciso di eliminarla dal mercato per rientrare nuovamente con le spese visto che gli investimenti effettuati per l’introduzione del 5G sono stati numerosi e rilevanti.

Ad oggi la verità non si può conoscere, dunque, meglio non trarre conclusioni affrettate se ancora Tim, Vodafone e Wind Tre non si sono ancora esposti.