Diversi modelli Xiaomi e Apple sono comparsi in una lista ufficiale degli smartphone potenzialmente pericolosi per il corpo umano a causa della quantità di radiazioni che rilasciano e che il corpo automaticamente assorbe. Negli ultimi anni l’utilizzo di questi dispositivi è aumentato notevolmente, proprio per questo motivo tantissime persone sono sempre più preoccupate di questo fattore.

Fortunatamente è possibile controllare la pericolosità del proprio smartphone grazie all’Ufficio Federale Tedesco per la Protezioni delle Radiazioni e alle sue analisi che effettua periodicamente per scoprire il rispettivo valore SAR. Un valore che indica la quantità di radiazioni il corpo umano riesce ad assorbire quando è esposto ad un campo elettromagnetico come lo smartphone, e ogni modello vanta un valore. Dunque ci sono modelli che rilasciano una quantità di radiazioni maggiore rispetto ad altri smartphone.

Smartphone pericolosi per il corpo umano: nella lista compaiono alcuni modelli Xiaomi e Apple

Grazie ad una lista pubblicata da Statista i consumatori possono scoprire il rispettivo valore SAR del proprio smartphone e scoprire anche la sua pericolosità. I modelli definiti potenzialmente pericolosi per il corpo umano sono descritti qui di seguito: