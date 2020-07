Mai come in queste settimane WindTre prevede offerte molto vantaggiose per tutti i possibili nuovi clienti. Nel corso della sua prima stagione estiva, il provider vuole rimarcare ancor di più il suo primato nel nostro paese, provando a distanziare ancor di più TIM e ad arginare la crescita sempre più importante di Iliad.

WindTre, la tariffa con costi da ribasso con minuti e 100 Giga internet

L’obiettivo del gestore è quello di invogliare i clienti alla portabilità del loro numero. Tra le tariffe migliori del momento, in questo senso, un ruolo di primaria importanza lo ha WindTre Star+. Questa promozione risulta essere davvero vantaggiosa per i nuovi abbonati con un pacchetto di consumi che prevede chiamate illimitati, più 200 SMS e 100 Giga per la navigazione di rete.

Molto competitivo è anche il costo. Gli abbonati che scelgono WindTre Star+ sono chiamati ad una spesa mensile di 7,99 euro. WindTre quindi vince il confronto diretto con Iliad e con la sua Giga 50: a parità di costo, gli abbonati che sceglieranno WindTre avranno soglie di consumo più ampie con 100 Giga contro i 50 di Iliad.

Attenzione però alle condizioni per l’attivazione. La promozione di WindTre, infatti, si iscrive nel novero delle iniziative winback. Ciò significa che solo i nuovi abbonati potranno attivare la tariffa, previa operazione di portabilità dal vecchio operatore. La richiesta deve essere fatta esclusivamente in uno degli store ufficiali del provider e non attraverso i canali online del gestore. Per una completa portabilità del numero saranno sempre necessari dai due sino ai tre giorni lavorativi.