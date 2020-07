Il Covid, il lockdown e le norme di distanziamento sociale hanno aumentato ancor di più l’importanza di WhatsApp nel campo della comunicazione. Durante le fasi più difficili di quest’anno, proprio grazie alla piattaforma di messaggistica tanti utenti hanno mantenuto vivi i loro contatti con gli affetti più cari, i parenti o con gli amici.

WhatsApp, la foto profilo va controllata: attenzione a questo rischio

Anche se passati sotto traccia, in queste settimane proprio a causa della sovraesposizione alla chat sono aumentati i rischi per gli utenti. Quando si utilizza WhatsApp si deve fare molta attenzione alla propria privacy, non soltanto per quanto concerne il possesso delle conversazioni ma anche per quanto concerne la foto profilo.

Sulla piattaforma di messaggistica istantanea sono in costante aumento gli episodi di furto d’identità. Tanti malintenzionati, in un modo o nell’altro, riescono a rubare le immagini di copertina di alcuni utenti per creare poi dei profili fake.

Tali problemi nascono direttamente da WhatsApp. A differenza di altri social e chat, sulla piattaforma gli sconosciuti possono ancora visualizzare a schermo intero foto profilo ed allo stesso tempo possono anche scattare degli screenshot. Il processo è veloce e di semplice fattibilità anche per gli hacker meno esperti.

Per fortuna, ogni utente ha la possibilità di difendere la propria sicurezza online. Per farlo è necessario una semplice operazione: aprire la visione dell’immagine copertina ai soli amici della propria rubrica. Su WhatsApp si può cambiare tale opzione andando nel menù Impostazioni, poi su Account ed infine sulla voce Privacy.