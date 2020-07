In Italia i numeri relativi al Covid continuano ad essere confortanti. Al netto di alcuni focolai locali, l’emergenza primaverile per ora è rientrata. Nonostante un generale miglioramento dello scenario nazionale, le misure di prevenzione restano ancora in vigore e tanti lavoratori sono chiamati anche in questa estate ad attività in smart working. Per questa ragione, Vodafone conferma per alcuni abbonati una sua iniziativa molto vantaggiosa.

Vodafone e le attività in smart working: internet illimitato per questi servizi

La promozione di cui vi parliamo è la Vodafone Pass Smart Meeting, un’iniziativa disponibile per una selezione di clienti oramai da qualche settimana che consente agli utenti di effettuare traffico per i servizi videoconferenza senza consumo di Giga.

Gli abbonati che attiveranno la Vodafone Pass Smart Meeting potranno quindi connettersi senza problemi a piattaforme quali Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom. Le soglie di riferimento della propria ricaricabile non saranno interessate dalla navigazione su questi servizi.

La promozione di Vodafone avrà una validità massima di tre mesi dalla sottoscrizione. Non è previsto inoltre alcun tipo di costo aggiuntivo rispetto alle soglie della propria ricaricabile base. Una volta conclusa l’offerta la disattivazione avverrà di default, senza quindi spese extra.

Per l’attivazione sono previsti due metodi. In primo luogo, per alcuni abbonati sarà possibile attivare la Vodafone Pass Smart Meeting direttamente attraverso l’app MyVodafone, nella sezione dedicata all’Area Personale. In alternativa, laddove si venga selezionati dal gestore, è necessario rispondere in maniera affermativa ad uno degli SMS informativi inviati dallo stesso provider.