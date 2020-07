Trovare un momento opportuno per poter cambiare la propria tariffa telefonica e passare ad un nuovo operatore può essere complicato, ciononostante l’inizio dell’estate ha portato tante novità con se fino ad includere in queste ultime una serie di promozioni mobile da non perdersi. Tra gli operatori di maggior rilievo vi è quello virtuale denominato Verymobile: con una serie di offerte dedicate specificatamente ad alcune tipologie di clientela, questo MVNO si posiziona attualmente in vetta al mercato con delle proposte capaci di attirare nuove attivazioni istantanee.

Verymobile, ad ogni richiesta l’offerta perfetta: ecco cosa propone questo operatore virtuale

Il catalogo di VeryMobile attualmente comprende diverse offerte: al fine di poterle catalogarle correttamente, oggi le divideremo in base ai clienti a cui le stesse sono rivolte.

Per chi proviene da CoopVoce, Fastweb, Poste Mobile, Tiscali e altri ancora, l’operatore offre:

30 giga, minuti ed sms illimitati al costo di €4,99 al mese ; in questo caso il costo della SIM sarà gratuito mentre l’attivazione ammonterà a 5 euro;

; in questo caso il costo della SIM sarà gratuito mentre l’attivazione ammonterà a 5 euro; 100 giga, minuti ed sms illimitati al costo di €6,99 al mese; in questo caso il costo della SIM sarà gratuito mentre l’attivazione ammonterà a 5 euro.

Per chi proviene da Iliad o attiva un nuovo numero, l’operatore offre:

30 giga, minuti ed sms illimitati a €4,99 al mese ; anche in questo caso la SIM sarà gratuita mentre l’attivazione ammonterà a €5;

; anche in questo caso la SIM sarà gratuita mentre l’attivazione ammonterà a €5; 100 giga, minuti ed sms illimitati al costo di €7,99; anche questa volta, la sim Sala gratuitamente l’attivazione ammonterà a €5.

Per chi, invece, richiederà il passaggio da Tim, Vodafone, Kena Mobile, Spusu e ho., l’operatore offre: