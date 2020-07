Non mancano anche nel corso di questa stagione estiva i cambiamenti unilaterali che riguardano le tariffe di TIM. Anche se in maniera ridotta rispetto alle speculari operazioni condotte da WindTre e da Vodafone, il provider italiano ha aumentato i costi di alcune sue tariffe. A differenza delle precedenti occasioni, l’attenzione è postata su offerte di telefonia mobile più che su offerte di telefonia fissa.

TIM, nuove soglie di consumo e nuovi prezzi per queste due offerte

Dall’estate ed in particolare dal mese di Giugno, l’operatore ha previsto delle modifiche per le ricaricabili Ten Go e SuperGiga 20. Oltre ad un maggiore costo mensile, per gli utenti sono previste anche soglie di consumo più ampie.

A disposizione di tutti gli abbonati ci sono ora soglie senza limiti per telefonate, messaggi e connessione web. Il prezzo da pagare ogni trenta giorni sarà però di 23,99 euro, con un incremento di 1,50 euro rispetto alle precedenti tariffe. Le modifiche dei listini sono avvenute in data 25 Giugno. Per tale ragione a tutti gli abbonati interessati non è più concessa la possibilità di effettuare disattivazione della propria rete senza il pagamento di eventuali penali.

Oltre a questa rimodulazione, che riguarda una cerchia di utenti molto ristretta, TIM negli scorsi mesi ha lanciato un ulteriore incremento dei costi che riguarda un pubblico leggermente più ampio. Per tutti gli abbonati che si avvalgono di una scheda SIM senza una ricaricabile attiva ci sarà un piccolo extra da pagare ogni trenta giorni. La quota aggiuntiva sarà di 1,99 euro ogni trenta giorni.