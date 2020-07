Chi può dire come saranno gli smartphone del futuro? Nessuno ovviamente. Ecco perché online girano incessanti render ed indiscrezioni che immaginano forme e funzioni dei prossimi dispositivi elettronici portatili. Il progresso della tecnologia mobile va avanti muovendosi spedito tra le torbide acque della concorrenza e della necessità di un radicale cambiamento. L’interesse per i telefoni intelligenti è scemato parecchio negli ultimi tempi ma tra qualche mese le cose potrebbero cambiare. Ecco cosa si dice al riguardo.

Smartphone: come saranno quelli di Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi ed altri

Samsung, Xiaomi, Huawei ed Apple occupano i primi posti nella classifica dei costruttori di smartphone. Da parte loro ci si attende un severo aggiornamento dopo al calma piatta degli ultimi tempi. Si sono aggiunti display futuristici, più fotocamere e qualche sensore di ultima generazione. Ma poco è stato veramente fatto per poter parlare di autentica rivoluzione.

Per il futuro i sognatori digitali immaginano dispositivi all-in-one in cui qualità e versatilità saranno all’ordine del giorno. Smartphone in grado di funzionare per mesi se non per anni grazie a nuove batterie, muniti di fotocamere in altissima definizione quasi invisibili e display pieghevoli resistenti agli urti peggiori. Queste sono soltanto alcune delle aspettative dell’utenza che si affaccia al nuovo panorama della rete 5G. In vista del 6G, inoltre, è indispensabile considerare anche il ruolo della cosiddetta ombra digitale di cui abbiamo parlato qui.

Il preludio dell’avvenire digitale ha già gettato solide basi con le dichiarazioni dei massimi esponenti del settore che sicuramente hanno ancora in serbo parecchi sorprese a fronte di un sempre maggior numero di brevetti e concept di idee che rivoluzioneranno presto un intero settore. Tu cosa ti aspetteresti dagli smartphone del domani? Lasciaci pure un tuo personale commento e scopri anche perché i vecchi telefoni cellulari stanno tornando di moda acquistando tantissimo valore.