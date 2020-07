Nel vasto catalogo Netflix, esistono serie TV e programmi di vario tipo, tutti variegati e diversi tra di loro. Varietà tale da attrarre un pubblico molto variegato e diverso, nonché numeroso. Tra le serie presenti sulla grande piattaforma, abbiamo di sicuro Lucifer, Vis à Vis e The Witcher. Il pubblico di Netflix, si chiede spessa cosa avrà dei giorni futuri e quando sarà possibile vederne delle nuovi puntati. Vediamo dunque quali sono tutte le novità che abbiamo in merito.

Lucifer, Vis à Vis e The Witcher, che notizie esistono sui prossimi episodi

Lucifer è probabilmente la serie più attesa tra tutte queste. Possiede un periodo passato tormentato, è stata eliminata svariate volte per poi ritornare. Questo soprattutto grazie alle campagne determinate dei fan. in seguito al lavoro più approfondito sulla trama e degli effetti speciali mirati è superiore ai precedenti, Lucifer sembra essere rinata e si pensa che arriverà almeno fino alla stagione 6. La data di uscita non è stata ancora comunicata poiché il ha rallentato i tempi di produzione.

Vis à Vis, è una serie di produzione spagnola ambientata all’interno di un carcere femminile di alta sicurezza. La trama principale si è già conclusa ma si sta lavorando uno spin-off che potrebbe durare una o due stagioni e dal nome Vis à Vis: El Oasis.

Infine The Witcher ha mandato in onda la prima stagione di recente, a dicembre dello scorso anno. Anche la seconda stagione è stata confermata ma sempre a causa dell’emergenza, non ancora creata. Si attendono novità quanto prima.