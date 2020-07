Apple e Samsung sembrano essere gli unici due colossi attualmente in grado di ottenere dei successi anche attraverso la produzione di tablet. Di recente, però, anche Huawei ha agito dimostrando di voler tenere testa ai rivali e la stessa strada sembra esser stata intrapresa da Lenovo che, stando ad alcune indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni, sembra intenta a lavorare su un nuovo tablet. L’azienda, dunque, potrebbe presto presentare il nuovo Lenovo Yoga X, un tablet che presenta una particolare caratteristica.

Lenovo Yoga X: l’azienda pensa a un nuovo tablet che fa anche da display secondario!

Le indiscrezioni emerse dallo sviluppatore Android Till Kottmann ci informano circa un nuovo progetto Lenovo. L’azienda sembra essere intenta a creare un nuovo tablet dalle caratteristiche particolari.

Le notizie giunte in merito al nuovo prodotto Lenovo fanno riferimento alla presenza di un secondo schermo. Si presume, dunque, che il nuovo tablet, che potrebbe essere chiamato Lenovo Yoga X, sarebbe in grado di funzionare da display secondario.

Gli utenti potrebbero quindi ottenere un dispositivo che, attraverso un cavo micro-HDMI potrà essere collegato ad altri dispositivi, come laptop, smartphone e Nintendo Switch, e funzionare da schermo secondario interrompendo automaticamente le attività svolte in precedenza.

Lenovo potrebbe sostanzialmente aggiungere un dispositivo altrettanto innovativo a quelli fino ad ora presentati ma le notizie attualmente diffuse non sono sufficienti per approfondire l’argomento. Non conosciamo, infatti, eventuali costi previsti o date di presentazione. Non è da escludere la possibilità che l’azienda Lenovo possa mettere da parte il progetto in questione.