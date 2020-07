Iliad è sempre più protagonista del mondo della telefonia nazionale. Dopo aver lanciato le sue offerte low cost, il provider continua ad accumulare clienti su clienti. I numeri sono da record: dopo appena due anni di attività nel nostro paese, l’operatore può contare su un base di utenti che sfiora i sei milioni.

Iliad, le due promozioni speciali da attivare direttamente sul sito

A favorire la crescita esponenziale del pubblico di Iliad vi è ovviamente la promozione Giga 50. Questa ricaricabile oramai è entrata nell’immaginario comune di tutti gli abbonati: ad un prezzo di 7,99 euro gli abbonati riceveranno chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali con 50 Giga per internet. Oltre a queste offerte però c’è di più, dato che attraverso il sito internet ufficiale gli utenti possono attivare due offerte extra.

La prima promozione per i nuovi abbonati è la Giga 40. Con tale tariffa sono confermate per gli utenti i consumi illimitati per quanto concerne telefonate e messaggi testuali. La quota internet prevede 40 Giga per la connessione web e 4 Giga per il roaming dall’Unione Europea. Il prezzo mensile della ricaricabile si attesta sui 6,99 euro.

Altra promozione – indirizzata a tutti i clienti che non sono particolarmente interessati ad internet – è quella Voce. Questa tariffa ha un costo fisso davvero vantaggioso, solo 4,99 euro, e prevede telefonate senza limiti da effettuare in trenta giorni verso tutte le utenze nazionali sia fisse che mobili. Ad accomunare Giga 40 e Voce vi è un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione e la dotazione della SIM.