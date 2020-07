Dietro la forma di un treno futuristico, Elon Musk ha nascosto ben più di questo prevedendo un mezzo di trasporto innovativo, quasi borderline ma che ad oggi ha ricevuto il primo sì dallo studio di fattibilità. Complicato dal punto di vista ingegneristico, il treno dei sogni denominato Hyperloop prevede al suo interno una serie di tecnologie mai applicate prima d’ora al trasporto su rotaia, la quale dopo tutto potrebbe sparire completamente grazie al sistema di lievitazione previsto per la circolazione vera e propria del treno.

Ideato per avere un duplice scopo, dunque, Hyperloop si configura come uno dei progetti più complicati da seguire ma che presto potrebbe vedere realmente la sua realizzazione.

Hyperloop: cosa si nasconde dietro ad un apparente treno futuristico

Considerabile un mezzo di trasporto e allo stesso tempo una sorta di centrale elettrica, Hyperloop non ha il solo scopo di garantire il trasporto di passeggeri ma bensì anche quello di generare abbastanza energia per il proprio sostenimento nonché del ulteriore da destinare a secondi fini. Attraverso le sue carrozze ricoperte di pannelli solari e freni a recupero di energia e il sistema di trasporto vactrain che, attraverso il passaggio del treno nei tunnel riesce a generare un’ingente quantità di energia, il treno di Elon Musk consentirà di viaggiare non solo in maniera molto rapida ma anche ecosostenibile.

Attualmente, come già anticipato, il progetto rimane ancora astratto ma grazie al primo studio di fattibilità positivo giunto dall’Ohio, presto il treno potrebbe vedere realizzata la sua prima tratta: Columbus – Chicago.