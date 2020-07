SkinMarks è uno dei progetti più innovativi a cui Google sembra si stia attualmente dedicando. Quanto pensato dal colosso di Mountain View non ha nulla a che vedere con le iniziative fino ad ora lanciate e si discosta totalmente dai progetti intrapresi dalla concorrenza negli ultimi tempi. Si tratta, appunto, di un’idea del tutto rivoluzionaria che sicuramente attirerà l’attenzione di tantissimi utenti, i quali potrebbero assistere alla presentazione di un prodotto che è sostanzialmente commistione di tatuaggi e tecnologia.

Google SkinMarks: il colosso di Mountain View lavora sui tatuaggi ad alta tecnologia!

Stando alle recenti indiscrezioni emerse, alcuni ricercatori della Saarland University sarebbero coinvolti in uno dei progetti più particolari di casa Google. L’iniziativa mira alla creazione di tatuaggi apparentemente normali ma capaci in realtà di rendere il corpo un vero e proprio touchpad. Google potrebbe quindi ideare dei tatuaggi ad alta tecnologia da indossare per rendere la pelle una sorta di touchpad da gestire tramite movimenti istintivi. Si presume, infatti, che i tatuaggi pensati dal colosso siano temporanei e creati per essere applicati su parti ben precise delle mani e della dita così da avere la possibilità di controllarne le funzioni senza alcuna difficoltà.

Le informazioni di cui siamo in possesso sono ovviamente ancora povere di dettagli e incerte ma, come riferito da Flesh Look CNET, l’intento di Google sembra essere quello di voler rendere ancora più naturale il rapporto utente-tecnologia. Google potrebbe decidere di accantonare il progetto o di svilupparlo in tempi futuri, al momento possiamo soltanto fantasticare sulle funzioni che il prodotto potrebbe offrire.