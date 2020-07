Euronics, i saldi di luglio portano i prezzi al minimo storico

Tutti i negozi fisici sono tornati alla ribalta per far vedere che l’emergenza è passata anche per loro. Tra questi Euronics sta dimostrando di essere uno dei migliori in assoluto, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. I suoi volantini mensili sono stati davvero entusiasmanti, vista la grande quantità di merce disponibile ma soprattutto i prezzi estremamente bassi. Attualmente sembra che alcune offerte siano davvero ideali per essere sfruttate, proprio come piacciono agli utenti.

Tutto è ridotto al minimo storico, e sembra che il nuovo volantino abbia dimostrato di avere quello che in molti non hanno. Sono presenti infatti sia smartphone che elettrodomestici a volontà, oltre alle tante smart TV dei vari brand sul mercato. Inoltre tutti gli utenti potranno sfruttare la promozione in merito alla rateizzazione.

Euronics, gli utenti possono realizzare come vogliono i propri acquisti

Euronics continua con la sua promozione Black Friday. Questa offre prodotti di altissimo livello a basso prezzo, ma anche una grande opportunità per il pubblico. Tutti potranno attuare una rateizzazione in 20 mesi pagando la prima rata a partire da gennaio 2021.

TAN e TAEG fissi allo 0%. Nulla di meglio se volete acquistare più cose insieme, senza dovermi preoccupare di eventuali interessi futuri ma soprattutto senza pagare per i prossimi cinque mesi. A risultare all’occhio sono certamente gli smartphone, con Samsung Galaxy S10 Lite a 449 euro.

Presenti poi tanti altri dispositivi del marchio coreano così come di casa Huawei, Xiaomi ed Apple, con il suo iPhone 11. Per scrutare tutte le offerte del volantino, ecco il link al quale dovete recarvi.