Passare del tempo guardando gli episodi delle proprie serie televisive preferite è qualcosa che aggrada ogni abbonato al colosso dello streaming. Attendere che le nuove produzioni vengano caricate nel catalogo, però, può diventare abbastanza duro soprattutto quando i tempi di attesa sembrano essersi allungati a causa del lockdown e dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo. Netflix, da parte sua, sta cercando di ovviare il problema dilazionando i suoi contenuti in maniera equa non peraltro, infatti, questo mese verrà finalmente caricato lo spin-off di Vis a Vis mentre agosto sarà il mese dedicato alla quinta stagione di Lucifer, ma cosa sappiamo in merito ad Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra?

Netflix: quando torneranno Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra?

Rispondere ad una domanda del genere in maniera sicura è impossibile soprattutto quando lo stesso colosso dello streaming non ha dichiarato nulla a riguardo. Grazie alle varie indiscrezioni circolate sul web, in ogni caso, oggi è possibile fornire qualche piccolo spoiler in merito ai titoli sopracitati.

Per quanto concerne Riverdale ed Elite sappiamo che le riprese per le future stagioni dovrebbero iniziare a breve: entro il prossimo anno, infatti, le stesse verranno caricate online lasciando gli spettatori stupiti. Per quel che riguarda il mondo statunitense, i fans dovranno prepararsi ad un salto temporale, mentre per quanto riguarda la caliente Spagna, gli spettatori dovranno prepararsi a non vedere più alcuni dei loro personaggi preferiti.

Suburra e la sua terza stagione, invece, rappresentano un incognita: attualmente sono in atto le ultime riprese nella città di Roma, tuttavia affermare che i nuovi episodi arriveranno presto è troppo azzardato.

Per concludere, poi, è la volta di Black Mirror 6. Precedenti affermazioni avevano fatto intendere che ci sarebbero stati nuovi episodi ma purtroppo il progetto sembra esser andato in stallo: non è ancora detta l’ultima, sotto questo punto di vista si può almeno continuare a sperare.