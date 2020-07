Appena qualche giorno fa, Apple ha rilasciato la prima Beta di iOS 14, rendendo l’aggiornamento disponibile a tutti gli utenti in possesso di un iPhone compatibile, senza limitare la possibilità di provare in anteprima le novità introdotte dalla nuova versione del sistema operativo ai soli iscritti iscritti al programma Apple Developer.

Una delle novità introdotte da iOS 14 è la possibilità di fissare in alto le conversazioni, mettendole in evidenza. Questa funzionalità ci permette di accedere in modo molto più rapido alle conversazioni più importanti, mostrandole sempre nella parte superiore dell’app Messaggi. Nello specifico, è possibile fissare fino a nove conversazioni, così da averle sempre a portata di clic.

iOS 14, come mettere in evidenza una conversazione nell’app Messaggi

Mettere in evidenza una conversazione è davvero molto semplice. Non occorre altro che aprire l’app Messaggi dell’iPhone e, una volta individuata la conversazione che ci interessa avere sempre in alto, effettuare un clic prolungato su di essa fino a far comparire un piccolo menu. A questo punto, occorre cliccare sulla voce Metti in evidenza…, mentre nel caso in cui – un giorno – la si vorrà rimuovere, sarà necessario seguire nuovamente questi passaggi e cliccare sulla voce Rimuovi… dalle conversazioni in evidenza.

Esiste, tuttavia, una procedura ancora più semplice e rapida. Una volta individuata la conversazione da fissare in alto, infatti, non occorre altro che effettuare uno swipe da sinistra verso destra e cliccare sull’icona del pin giallo che spunterà a lato.

Tutto molto semplice, no? Intanto, ricordiamo che è possibile scaricare la prima Beta di iOS 14 seguendo questa semplice guida, e che gli iPhone compatibili con l’aggiornamento sono i seguenti: