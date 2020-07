Durante la quarantena la nostra possibilità di spostarci è stata limitata dall’azione dei Decreti di Governo che hanno imposto il coprifuoco ed il distanziamento sociale. Cosa che ha spinto parecchi di noi ad affidarci ad Amazon ed altri canali online per la spedizione espressa dei nostri plichi.

Allo scopo di mantenere le distanze e garantirci al contempo i beni essenziali abbiamo di fatto scelto la spesa online anche su Carrefour ed Esselunga. In tutti i casi le cose – causa di forza maggiore – non sono andate sicuramente per il meglio con gli utenti che hanno palesato tutta la loro disapprovazione. Tra ritardi, disagi di vario tipo ed addirittura truffe aspri sono stati i commenti rilasciati sui vari forum. Ecco cosa è successo.

Amazon; Carrefour ed Esselunga: boom di vendite ma anche di polemiche per prezzi, consegne e ritardi

Su Amazon la situazione è degenerata dopo l’inizio del lockdown. A pubblicazione del Decreto avvenuta i prezzi sono aumentati improvvisamente. Cosa che è avvenuta soprattutto nel comparto dei beni sanitari come mascherine chirurgiche, gel disinfettanti e guanti monouso. Oltre questo si è assistito anche al sold-out degli elementi, magicamente spariti dal carrello al momento del check-out. Nonostante gli avvertimenti proposti con i popup sul sito i clienti hanno dovuto inoltre sorbirsi ritardi assurdi per la consegna della merce.

I grandi negozi della GDO di Carrefour ed Esselunga, invece, sono stati apprezzati dal pubblico over 65 dopo l’operazione di consegna a domicilio. Non ha dato gli esiti sperati in quanto alla scarsità di operatori si sono sommate le problematiche dovute al rifornimento magazzini. Ciò ha causato settimane di ritardo e non poche invettive pubbliche come chiaramente si è potuto evincere dai feedback rilasciati a margine del processo.

Inutile dire che gli esercenti e gli online-store non hanno colpa. Nessuno si poteva aspettare una situazione del genere. Nonostante questo è in atto una line-up di intensi cambiamenti volti ad accertare l’uso di una nuova catena di distribuzione adeguata a soddisfare le eventuali richieste massive dovute ad una situazione di potenziale emergenza postuma ai recenti fatti.