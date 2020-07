Netflix continua a far attendere numerosi suoi utenti ansiosi di scoprire le nuove vicende dei personaggi di alcune serie in particolare come, ad esempio, quelle di After Life, Peaky Blinders e Sex Education. Tutte e tre sono serie televisive britanniche e sono disponibili sulla piattaforma di streaming online con rispettivamente due stagioni, cinque stagioni e due stagioni.

Gli utenti con l’arrivo del Coronavirus devono aspettare più del previsto per scoprire il destino dei loro personaggi preferiti, ma fortunatamente qualcosa sembra muoversi dopo questi lunghi mesi di quarantena. Eccovi svelati tutti i dettagli qui di seguito.

Sex Education, Peaky Blinders e After Life su Netflix a breve? Ecco le novità

Le novità riguardano soprattutto Peaky Blinders e la sua sesta stagione perché finalmente il cast e tutta l’equipe sembra essere tornata a lavoro secondo le ultime indiscrezioni che circolano in rete. La produzione continua a rispettare tutte le norme di sicurezza per limitare la diffusione del virus così da lavorare in totale serenità. I nuovi episodi potrebbero arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo anno, ma per il momento sono soltanto le solite voci da corridoio.

Per quanto riguarda After Life, la produzione è stata molto fortunata visto che la seconda stagione è sbarcata durante il lockdown riscuotendo un forte successo. Fino a qualche settimana fa ancora non si conosceva il destino della serie, ma a quanto pare la stessa produzione ha annunciato una terza stagione.

Anche Sex Education ha annunciato da diverso tempo l’intenzione di sviluppare una terza stagione, ma purtroppo l’arrivo del Coronavirus ha ritardato notevolmente le riprese. Ancora non si conoscono i tempi di lavorazione, tanto meno la possibile uscita su Netflix.