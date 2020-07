Gli utenti iscritti a WhatsApp, sono più di due miliardi e ogni giorno utilizzano l’app per chattare e scambiarsi, emoticons, messaggi e audio con tutte le persone con cui sono in contatto. Di tanto in tanto, capita che questa app faccia i capricci, ma all’attuale è ancora la più utilizzata al mondo e per questo motivo, tenta sempre di aggiornarsi e di migliorarsi. In questo modo, permette ai suoi utenti di trovare sempre qualcosa di nuovo a cui interessarsi, mantenendo sempre vive le novità.

WhatsApp, quali sono i più recenti aggiornamenti di questa chat

Tra le novità più fresche che riguardano WhatsApp, uno dei più attesi è l’arrivo degli stickers animati anche all’interno di questa chat istantanea. Su Telegram esiste già da tempo questa opzione, che invece, l’applicazione di Mark Zuckerberg, non aveva ancora mai incluso tra le possibilità.

Fino ad ora, era possibile sia ricevere, che inviare, unicamente stickers non animati, ma anche gestiti da terze parti. Ora però, è possibile scaricare direttamente dallo store di WhatsApp, gli adesivi animati che più vi piacciono. Questa nuovissima funzione, sta già cominciando ad apparire sui primi smartphone, sia su iOS, che su Android.

Un’altra delle principali cose che su WhatsApp si stanno evolvendo, sono i codici QR. Stanno infatti diventando un metodo sicuro per condividere il proprio profilo con altri utenti. Inoltre, è in progettazione una modalità di WhatsApp dark mode, anche per le versioni desktop e web.

Le tempistiche di tutte queste novità non sono ancora del tutto chiare, si tratta comunque di qualche settimana di attesa e non di molto tempo ancora.