WhatsApp ancora oggi, dato che l’emergenza Covid su scala globale è tutt’altro che conclusa, rappresenta uno strumento fondamentale per la quotidianità. In molti stati del mondo, tanti cittadini sono stati costretti ad un nuovo lockdown per la tanto temuta seconda ondata del virus. Gli italiani sanno bene che, con norme rigide sul distanziamento sociale, la piattaforma di messaggistica diventa di estrema importanza.

WhatsApp, sanzioni mai così rigide per chi trasgredisce

Anche su WhatsApp in questi ultimi mesi si sono visti gli effetti del Covid. Sulla chat, ad esempio, sono aumentati i messaggi spam, le fake news ed anche i tentativi di phishing a danno degli utenti. Il team di sviluppo della piattaforma ha dovuto quindi rivedere le sue norme, imponendo nuove sanzioni a tutti i malintenzionati della rete.

Da febbraio, onde evitare la circolazione spropositate di fake news e di notizie dalla dubbia fonte sul Covid, il gruppo che si occupa della sicurezza ha deciso di bannare proprio coloro che si impegnavano nella diffusione di messaggi senza veridicità scientifica.

Il blocco del profilo ha colpito anche tutti gli utenti collegati alla condivisione di messaggi spam. Insieme al ban per i trasgressori, al fine di tutelare tutto il pubblico, WhatsApp ha anche pensato a nuove norme per fermare i messaggi spam.

Attenzione poi al capitolo dei file infetti. Durante la pandemia è cresciuto il numero dei cybercriminali impegnati nella diffusione di malware o spyware via chat. Per questi individui il pugno è quanto mai fermo: anche per lo è previsto il blocco immediato e definitivo del profilo.