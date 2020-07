Da settimane alcuni utenti di Vodafone hanno notato un inatteso cambiamento per quanto concerne i prezzi mensili del loro profilo tariffario. A leggere i commenti che ancora oggi si alternano sulle pagine social del gestore britannico, tanti abbonati ed anche ex abbonati del gestore inglese non hanno apprezzato la rimodulazione di costi prevista per le schede SIM.

Vodafone e le SIM card senza ricaricabile: previsto un costo mensile di 5 euro

Da mesi, Vodafone ha adottato una strategia commerciale che è già stata intrapresa anche da TIM. Il gestore ha infatti previsto una spesa fissa mensile per tutti quegli utenti che utilizzano una SIM con regolare profilo attivo, ma senza la presenza di una ricaricabile. Per questa fascia di abbonati c’è un costo da pagare di 5 euro ogni trenta giorni.

La rimodulazione unilaterale è stata pensata dal gruppo britannico per favorire l’attivazione di una ricaricabile anche per quei clienti che ne sono sprovvisti. La modifica però va anche a discapito di tutti i sedicenti ex clienti. Ci sono infatti numerose persone che, seppur in possesso di una SIM Vodafone attiva, non utilizzano il piano telefonico. Anche costoro stanno ricevendo dal gestore una richiesta di pagamento dal valore minimo di 5 euro.

In base alle nuove norme, quindi, vi è una regola da seguire per chi non vuol più essere cliente Vodafone. Gli utenti, per evitare costi extra, devono impegnarsi alla disattivazione della linea. Per favorire le richieste da parte dei clienti, il provider ha messo a disposizione degli abbonati una sezione apposita del call center al numero 190.