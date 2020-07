Soltanto la scorsa settimana l’azienda cinese Vivo aveva annunciato il suo nuovo smartphone mid-range con supporto al 5G ad un prezzo molto vantaggioso. Quest’oggi, però, l’azienda ha deciso di proporre un altro smartphone ancora più vantaggioso dal punto di vista del prezzo, cioè il nuovo Vivo iQOO U1.

Vivo iQOO U1: SoC Snapdragon 720G a circa 160€

Dal punto di vista estetico e del design, questo nuovo device riprende moltissimo dal fratello maggiore Vivo iQOO Z1X. La parte frontale è infatti occupata da un display forato e sul retro troviamo sempre tre fotocamere posteriori. A cambiare sono le prestazioni dato che questa volta sono affidate al noto processore Snapdragon 720G di Qualcomm. La RAM presente a bordo può essere da 6 o da 8 GB, mentre lo storage interno è da 64 oppure 128 GB.

Tornando ad analizzare il display, il nuovo device dell’azienda dispone di un pannello IPS LCD da 6.53 pollici in risoluzione FullHD+. A differenza del fratello maggiore, però, qui abbiamo un classico refresh rate da 60Hz. Per quanto riguarda le fotocamere, come già detto abbiamo tre sensori posteriori che sono rispettivamente da 48+2(sensore macro)+2(sensore profondità) megapixel. Le altre caratteristiche tecniche includono il Bluetooth 5.1, una batteria da 4500 mAh con porta di ricarica microUSB e ricarica rapida da 18W, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e un sensore biometrico laterale per lo sblocco del device.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato in precedenza, l’azienda ha deciso di proporre questo nuovo device ad un prezzo ancora più competitivo rispetto al fratello maggiore iQOO Z1X. Vivo iQOO U1 sarà infatti venduto ad un prezzo di partenza che si aggira attorno ai 160€ al cambio attuale, mentre il prezzo massimo è di circa 200€ per la versione con più memoria (8/128 GB).