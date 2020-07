Sul piano commerciale sono molte le novità previste da TIM nel corso di questa stagione estiva. In linea con gli anni precedenti, il gestore di telefonia italiana ancora una volta cerca di privilegiare gli utenti che effettuano la portabilità del numero con iniziative speciali che uniscono soglie di consumo quasi illimitate a prezzi da ribasso.

TIM, le promozioni dell’estate: sino a 50 Giga per tutti i clienti

Per questo mese di Luglio, una delle migliori ricaricabili sul mercato è senza ombra di dubbio la Supreme New. Gli abbonati che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le telefonate con la presenza di 50 Giga per la navigazione di rete.

Il costo della promozione si attesta sui 5,99 euro con un’aggiunta di 12 euro una tantum per le spese di attivazione e dotazione SIM. A questa promozione possono accedere tutti i clienti Iliad o anche i vecchi utenti di TIM ora con altri operatori virtuali.

Vantaggiosa allo stesso tempo è poi la ricaricabile Steel Pro. Con questa promozione i clienti potranno beneficiare sempre di chiamate illimitate e di 50 Giga, ma ad un prezzo leggermente più alto del precedente: 7,99 euro ogni trenta giorni. Anche in tale occasione, per le spese di attivazione e per la SIM è previsto un corrispettivo una tantum di 12 euro.

La Steel Pro di TIM, a differenza della Supreme New, è compatibile con un pubblico di potenziali clienti molto più ampio. Possono accedere a tale ricaricabile, infatti, gli ex abbonati del gestore e tutti coloro che sono attualmente in Vodafone o WindTre.