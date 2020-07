Gli amanti del brivido non potranno di certo vedere serie tv come Riverdale, Elite, The Good Place, o ancora Good Girls, Dinasty, Brooklyn 99, Grace & Frankie, Unbreakable Kimmy Schimdt e Modern Family. In compenso serie televisive quali The Order e Dark saranno più che perfette per chi ama la paura e la suspense.

La prima citata vede protagonista uno studente universitario che si unisce a una società segreta chiamata “l’Ordine”. Egli si ritrova così in un mondo fatto di magia, creature mostruose e intrighi. La seconda serie tv invece si muove attorno ad un fatto scatenante che è la sparizione di due ragazzini nella foresta. Ciò dà quindi vita a diverse indagini che portano quattro famiglie ad affrontare i fantasmi del loro passato.

Ma la vera domanda è: torneranno su Netflix o ci lasceranno con l’amaro in bocca?

The Order e Dark: cosa sappiamo sulle serie televisive?

Solitamente è molto difficile dare delle anticipazioni sulle serie originali Netflix, in questo caso però la previsione vien da sé. Dark purtroppo non farà ritorno. Una notizia molto triste per i fans della serie, che non aspettavano altro che arrivasse una nuova e quarta parte. La terza stagione è stata appena rilasciata, e rimarrà l’ultima nella storia di Dark.

Anche The Order è arrivata da pochissimo sui piccoli schermi con la piattaforma streaming Netflix. In questo caso però le notizie sono piuttosto positive, visto il successo che la seconda stagione ha rilasciato. Non ci sentiamo ancora di darvi delle notizie certe al 100%, possiamo però consigliarvi di aspettare una vera e propria comunicazione ufficiale prima di poter cantare vittoria.