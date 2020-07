Nel corso delle ultime ore è trapelata una notizia a dir poco bizzarra per tutti gli amanti delle automobili. Nello specifico, è stato pubblicato da poco online negli Stati Uniti un articolo in cui un ex dipendente della Tesla ha consigliato di non comprare le auto dell’azienda al momento dell’uscita sul mercato.

I primi acquirenti delle nuove Tesla sono in sostanza dei beta tester secondo un ex dipendente

Tesla è una delle aziende automobilistiche più famose e più innovative presenti al mondo ma, secondo quanto dichiarato da un ex dipendente, non conviene acquistare le automobili subito l’uscita sul mercato. L’intervistato nell’articolo pubblicato sul portale MondayNote è Philippe Chain, ovvero l’ex VP of Quality in Tesla. Nell’articolo in questione, quest’ultimo ha spiegato come negli anni abbia lavorato in diverse aziende del settore (come Audi e Renault) ma nessuna azienda è stata tanto innovativa e soprattutto rapida nelle proprie scelte come Tesla.

Proprio per questa sua caratteristica, però, sembra che l’ex VP of Quality di Tesla abbia in un certo senso sconsigliato di acquistare le auto appena uscite sul mercato. Quest’ultimo ha infatti così dichiarato: “I grandi produttori tedeschi non rilasciano sul mercato auto che non abbiano percorso almeno 10 milioni di chilometri e abbiano superato almeno due inverni. Quando Elon si mette in testa una data di uscita, invece, nulla può fargli cambiare idea. E se escono dei problemi? Musk è pronto a sistemarli successivamente, sia hardware che soprattutto software, sicuro della potenza dei suoi aggiornamenti OTA.”

Questo significa sostanzialmente che i primi acquirenti delle automobili Tesla risultano dei beta tester di queste ultime e l’azienda solo successivamente provvederà a risolvere questi problemi. Non sappiamo se credere o meno a quanto dichiarato dall’ex dipendente dell’azienda. Tuttavia, è innegabile che le automobili di questa azienda abbiano avuto alcuni intoppi subito dopo il debutto, come accaduto ad esempio con la nuova Tesla Model 3.