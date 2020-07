Capaci di garantire agli utenti l’utilizzo delle reti mobili, le SIM telefoniche hanno portato sia innovazione che comodità nella vita quotidiana di chiunque. In circolazione ormai da decenni, le stesse hanno visto mutazioni nel corso degli anni, le quali le hanno portate a diventare sempre più piccole fino a sparire del tutto e a dare vita al nuovo fenomeno delle eSIM.

Le card telefoniche, dunque, hanno affrontato una vera e propria evoluzione positiva e che oggi garantisce alle stesse di effettuare quel salto di qualità tanto atteso.

SIM telefoniche: presto scompariranno i vari tagli per lasciare posto alle card telefonica virtuali, ecco pregi e difetti

Rinomate da diverso tempo nel mercato globale, le cosiddette eSIM sono riuscite a sbarcare anche in Italia dove TIM e WindTre stanno iniziando a commercializzarle. Totalmente virtuali, le nuove card telefoniche hanno dei pregi come garantire agli utenti la funzione dual SIM in determinati smartphone o, ancora, eliminare i tempi morti.

All’acquisto di una nuova SIM, infatti, conosciamo tutti l’attesa per la sua attivazione, la quale può durare anche più di 48 ore (in casi eccezionali). La nuova tecnologia virtuale, invece, è capace di annullare questo dettaglio andandosi ad attivare in maniera automatica grazie ad un QR code, il quale servirà altresì da rimpiazzo per i codici Puk e Pin.

Non da meno, un secondo problema verrà eliminato definitivamente ossia quello relativo all’usura delle card fisiche. Grazie all’avanzamento tecnologico gli utenti non dovranno tenere più alcun problema, concentrandosi solo sui loro abbonamenti telefonici in totale tranquillità.