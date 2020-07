Durante la quarantena le nostre giornate di isolamento sociale sono state pervase da Serie TV. Molti hanno seguito gli sviluppi di trame e personaggi ora irrinunciabili. Il boom di ascolti è stato registrato all’interno dei portali Netflix e Sky mentre sempre più incisivi sono stati gli effetti positivi del nuovo servizio Disney+. In ogni caso arrivano nuovi contenuti e novità importanti per quanto riguarda le ultime stagioni che stanno per essere rilasciate a breve. Ecco cosa sta per arrivare.

Serie TV su Netflix, Disney+ e Sky/nowTV: ecco le novità di Giugno

Giugno non è soltanto un mese di addii per molte serie TV in chiusura. Tragico l’impatto del cut-off per Tredici, Dark, Agents of S.H.I.E.L.D. e Future Man. Ma sul piccolo schermo debuttano anche alcune importanti novità.

Sky

911 Lone Star – 1 giugno (Fox) – stagione 1

– 1 giugno (Fox) – stagione 1 Profiling – 4 giugno (Fox Crime) – stagione 10

– 4 giugno (Fox Crime) – stagione 10 Agent of S.H.I.E.L.D – 5 giugno (Fox) – stagione 7

– 5 giugno (Fox) – stagione 7 MotherFatherSon – 8 giugno (Sky Atlantic e nowTV) – miniserie

– 8 giugno (Sky Atlantic e nowTV) – miniserie Comedy Central News – 10 giugno (Sky Comedy Central) – stagione 6

– 10 giugno (Sky Comedy Central) – stagione 6 Billions – 24 giugno (Atlantic e nowTV) – stagione 5

– 24 giugno (Atlantic e nowTV) – stagione 5 Das Boot – 26 giugno (Atlantic e nowTV) – stagione 2

Netflix

Tredici – 5 giugno – stagione 4

– 5 giugno – stagione 4 Curon – 10 giugno – stagione 1

– 10 giugno – stagione 1 Da 5 Bloods – 12 giugno – film

– 12 giugno – film The Politician – 19 giugno – stagione 2

– 19 giugno – stagione 2 Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga – 26 giugno – film

– 26 giugno – film Dark – 27 giugno – stagione 3

Disney+

Artemis Fowl – 12 giugno – film

– 12 giugno – film Frozen 2: Dietro le quinte – 26 giugno – serie speciale

Grandi attese, inoltre, per l’arrivo di On Becoming a God in Central Florida in onda a fine giugno con la prima stagione in esclusiva nazionale su Tim Vision. Su Amazon Prime Video, invece, sta per giungere all’attenzione del pubblico “El Presidente” (5 giugno) con la sua prima stagione insieme all’esordio di Dispatches from Elsewhere in onda a partire dal 15 giugno.

MTV e Starzplay, invece, trasmetteranno rispettivamente “Fear the Wealking Dead” (6 giugno) alla sua quinta stagione e “The Great” (miniserie in onda dal 18 giugno). Chiude in bellezza “Dear“, una docuserie disponibile per gli utenti Apple TV+ a partire dal 5 giugno 2020.