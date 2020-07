Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato ufficialmente per il mercato indiano l’ultimo device della serie Galaxy M, ovvero il nuovo Samsung Galaxy M01s. Si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato con a bordo un processore di casa MediaTek.

Samsung Galaxy M01s ufficiale: SoC MediaTek e notch a goccia

Come già accennato, per questo nuovo dispositivo l’azienda sudcoreana ha deciso di optare per un processore di casa MediaTek. Nello specifico, si tratta del SoC MediaTek Helio P22, un processore octa-core con Cortex-A53 e con processo produttivo a 12 nm. Come tagli di memoria, troviamo 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno. Per quanto riguarda il software, è presente ancora Android 9 Pie con l’interfaccia utente One UI Core 1.1.

Il design del nuovo entry-level di Samsung è affidato a un display frontale (nello specifico un Infinity-V Display) di tipo IPS LCD con una diagonale da 6.2 pollici e con una risoluzione pari all’HD+. Sul retro il modulo fotografico è invece composto da una doppia fotocamera con un sensore fotografico principale da 13 megapixel e un secondo sensore di profondità da 2 megapixel. Al centro della scocca è poi collocato un sensore biometrico per lo sblocco. Chiude la scheda tecnica la batteria, che ha una capienza da 4000 mAh ma è ancora presente la porta di ricarica microUSB.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone entry-level Samsung Galaxy M01s è attualmente disponibile all’acquisto in India dallo store ufficiale dell’azienda e presso altri rivenditori ad un prezzo di 9999 INR, ovvero a circa 116€ al cambio attuale.