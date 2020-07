Il Decreto Rilancio ha redatto alcune misure per incentivare la rottamazione delle auto usate in favore dell’acquisto di nuovi modelli. Il 2020 potrebbe dunque essere l’anno giusto per sbarazzarsi della vecchia utilitaria ed approfittare del bonus messo a disposizione dallo Stato. Gli incentivi sulla rottamazione delle auto rientra in un vasto pacchetto di disposizioni che intendono sostenere i settori economici in difficoltà come quello automobilistico.

Si parla dunque di una maxi rottamazione che interesserà sopratutto le auto a benzina e che produrrà incentivi differenti e proporzionali al grado di emissione di Co2 dei veicoli. Il bonus previsto infatti può arrivare fino ai 3.500 euro ed è previsto per le auto che hanno una classe di emissione di Co2 fino ai 110 g/km. Anche per i veicoli diesel è previsto lo stesso tipo di incentivo. Vediamo più da vicino in cosa consiste il bonus per la rottamazione delle auto usate.

Bonus auto 2020: ecco a quanto ammontano gli incentivi sulla rottamazione.

Sfruttare gli incentivi sulla rottamazione delle auto usate sarà possibile dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2020. Per la precisione gli incentivi previsti sono da distinguersi in due tipologie, a seconda che si intenda rottamare ed acquistare un’altra auto oppure si voglia semplicemente comprare un’auto nuova. Nel caso in cui si utilizzi la formula della “rottamazione+acquisto” il bonus previsto è di 3.500 euro (con ecobonus di 1500 euro + 2000 euro di sconto del concessionario).

Qualora invece si intenda semplicemente acquistare una nuova vettura, l’incentivo sarà di 1.750 euro ( con ecobonus di 750 euro + 1.000 euro di sconto da parte del concessionario). La rottamazione dell’usato gode di tali incentivi solo relativamente ad auto a benzina o diesel che abbiano almeno 10 anni. Con l’ecobonus il Governo intende sostenere sia l’acquisto di veicoli elettrici o Euro 6 ma anche dei motocicli, nell’ottica di una mobilità più green. Forse è arrivato davvero il momento di sfruttare gli incentivi statali e dire addio alla vecchia utilitaria.