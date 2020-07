Da sempre l’uomo ha cercato nella sua storia di dare un significato basato su una relazione causa effetto a tutto ciò che lo circonda, questo desiderio alcune volte viene soddisfatto tramite il metodo scientifico che consente di raggiungere una risposta scientifica, ma alle volte alcuni trovano risposta in qualcosa che va oltre la scienza, proprio a tal proposito spesso nel globo sono saltate in giro numerose profezie legate alla fine del mondo o alla apocalisse.

A prova di ciò infatti, basta fare un semplice giro sul web cercando le tanto famose parole chiave per incappare in numerose teorie o profezie elaborate centinaia di anni fa, la più famosa tra tutte ad esempio è quella legata alla fine del mondo teorizzata dai Maya e calcolata per l’ormai passato 12/12/2012, in più abbiamo anche quella di Ezechiele presente nel libro della Genesi.

Tutte queste teorie/profezie hanno riscontrato una certa popolarità, sopratutto a causa dei temi trattati che da sempre affascinano molti, ecco dunque perchè molte persone hanno cercato una risposta a questo inizio 2020 disastroso proprio nelle profezie apocalittiche.

Profezie e Apocalisse, ecco perchè non si dovrebbe crederci

Inutile stare a sottolineare come credere a queste profezie apocalittiche non sia qualcosa da fare, esse infatti sono classificabili come delle antiche fake news, nulla di più.

Basi pensare ad esempio alla profezia Maya citata sopra, nulla accadde nella data prescelta dal popolo antico e niente nemmeno in questo mese di Luglio, ritenuto come mese papabile per la fine del mondo a seguito di una rielaborazione della medesima profezia.