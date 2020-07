L’ultima trovata di Vodafone sembra non aver mai avuto precedenti in Italia: infatti, al suo interno si nasconde un bundle davvero di tutto rispetto con molti contenuti mai visti prima. Il nome del bundle è Special 20 + 50 Giga, è una passa a Vodafone attivabile solo in versione operator attack in vari negozi presenti in Italia, quindi non sul sito ufficiale. Proprio come accade per le Easy Pay di WindTre, anche in questa situazione ci troviamo di fronte ad una Smart Pay, ossia una promozione attivabile solo con carta di credito o domiciliazione bancaria.

Solo gli utenti uscenti da Iliad e dagli operatori virtuali potranno accedere a questa fantastica offerta, con l’esclusione però di alcuni operatori come Kena Mobile, LycaMobile, ho.Mobile, Very Mobile e Tiscali Mobile. La portabilità del numero di origine è d’obbligo, come anche l’acquisto della nuova SIM al prezzo di solo 1 centesimo.

Passa a Vodafone: la promozione sembra essere davvero unica nel suo genere

Normalmente la Passa a Vodafone promette l’accesso a minuti illimitati da poter usare con chiunque, 1000 SMS da inviare a tutti gli utenti che vogliamo e, per concludere, ben 20 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione.

Inoltre, per rendere il tutto ancor più appetibile per l’utente, l’azienda ha deciso di aggiungere mensilmente ben 50 giga del tutto gratis, raggiungendo in tutto 70 giga di traffico dati. Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Grazie alla domiciliazione bancaria, si potrà avere la certezza di pagarlo per 2 anni dall’effettiva data di attivazione dell’offerta stessa, senza subire alcuna modifica.